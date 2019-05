Piove sul bagnato in casa Genoa.



Nel momento cruciale della stagione, con una salvezza ancora da raggiungere è un calendario tutt'altro che abbordabile virgola Cesare Prandelli si vede costretto a rinunciare a diversi uomini. Dopo Hiljemark, Sturaro, Favilli e Mazzitelli, ieri si è fermato anche Darko Lazovic, vittima di un affaticamento muscolare.



A differenza degli altri compagni infortunati però le condizioni fisiche del serbo non sono preoccupanti. Oggi l'esterno verrà valutato dallo staff tecnico e sanitario rossoblu e non è da escludere che domenica contro la Roma possa essere regolarmente in campo fin dal primo minuto. In caso contrario al suo posto lungo la fascia destra verrebbe ripescato Pedro Pereira, autore di gare non del tutto soddisfacenti nelle ultime volte in cui è stato chiamato in causa