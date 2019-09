Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Genoa: i rossoblù sono usciti sconfitti per 4-0 dall'Olimpico di Roma e restano al terzultimo posto a quota 5 punti, in compagnia del Verona (impegnato alle 18 a Cagliari). Un avvio di stagione shock e decisamente deludente, completamente diverso dalle attese e ambizioni dei tifosi. La scialba stagione dell'anno scorso, con il rischio retrocessione, sembrava essere finita nel dimenticatoio grazie ad un mercato che aveva portato a Genova il giusto mix di giovani - come Pinamonti - ed esperienza (come Zapata, Saponara e Schone).



I NOMI - Il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, sta valutando il da farsi: la panchina di Aurelio Andreazzoli è a rischio e nelle prossime ore verrà presa una decisione. Due i nomi sul piatto: il primo è quello di Rino Gattuso, ancora sotto contratto con il Milan fino al 2021 dopo il triennale firmato nell'aprile 2018. L'alternativa, invece, è Stefano Pioli. Lo riferisce Sky Sport.