45 milioni di euro: è la cifra che Genoa e Sampdoria contano di spendere in maniera congiunta per procedere ai lavori di restauro e adeguato dello stadio Luigi Ferraris.



Compiendo il primo passo formale verso il totale rinnovo dell'impianto cittadino e verso la concessione in uso dello stesso da parte del Comune di Genova per i prossimi 99 anni, i due club hanno presentato nei giorni scorsi al Consiglio municipale il loro progetto per la messa a norma dello stadio più antico d'Italia.



Il piano di interventi prevede innanzitutto la messa in regola del Ferraris rispetto ai parametri imposti dall'Uefa per lo svolgimento di gare internazionali ma anche il miglioramento della visibilità degli eventi e della vivibilità della struttura. L'idea è quella di creare entro tre anni uno stadio moderno, con salottini extra-lusso, i famosi sky box, per chi vuol vedere la partita nel massimo confort, ma anche con la creazione di spazi commerciali, ristorativi ed espositivi aperti sette giorni su sette.



Ora la palla passa al Comune che entro 90 giorni dovrà esaminare il progetto e richiederne le eventuali modifiche. Se tutto andrà per il meglio Genoa e Sampdoria potrebbero iniziare i lavori entro un anno, probabilmente alla fine del prossimo campionato.