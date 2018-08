Il futuro di Gianluca Lapadula al Genoa ha ormai le ore contate.

L'esclusione dalla lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di sabato scorso contro il Lecce, la contestuale esplosione tecnica di Piatek e il recente arrivo in rossoblù di Andrea Favilli sembrano aver segnato ormai inevitabilmente il rapporto già logoro tra il centravanti piemontese e l'ambiente del Grifone.

All'ex attaccante di Pescara e Milan non rimane che cercarsi una nuovo destinazione entro venerdì, quando il mercato chiuderà i battenti.



Molte le squadre sulle sue tracce, in Italia come all'estero. In particolare in Serie A il 28enne italoperuviano è seguito con estrema attenzione da Parma, Bologna e Udinese anche se nelle ultime ore in questa corsa si registra l'inserimento di una quarta concorrente, potenzialmente in grado di bruciare sul tempo le altre tre. Secondo Sky Sport il Frosinone avrebbe fatto concreti passi avanti per aggiudicarsi le prestazioni di Lapadula. Per lui, tra l'altro, si tratterebbe di un ritorno in Ciociaria, avendo già vestito la maglia gialloblù in Serie C nella seconda parte della stagione 2012-2013. Un'esperienza poco fortunata per l'allora giovane attaccante che in sei mesi collezionò appena sei presenze e nessuna rete.