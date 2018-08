Il colpo più costoso nella storia del club più antico d'Italia potrebbe congedarsi dal Genoa ad appena un anno dal suo arrivo.



Il sovraffollamento offensivo del Grifone, che ha attualmente in organico oltre dieci attaccanti e che si appresta ad accogliere anche il giovane centravanti Andrea Favilli proveniente dalla Juventus, costringe la dirigenza rossoblù a sfoltire un reparto diventato eccessivamente numeroso. Uno dei candidati principali destinati a salutare prossimamente Pegli è proprio Gianluca Lapadula, colui che dodici mesi fa era stato il principale colpo di mercato messo a segno da Enrico Preziosi.



Se fino a qualche settimana fa il presidente e i suoi collaboratori sembrano nutrire una fiducia incondizionata nei confronti della punta italoperuviana, ora le cose sarebbero radicalmente cambiate. L'importante investimento fatto su Favilli e le buone sensazioni regalate in precampionato da Piatek sembrano spingere il Genoa ad accettare eventuali offerte in arrivo per l'ex capocannoniere di Serie B e C, acquistato per 13 milioni dal Milan.



Sul tavolo al momento di offerte concrete non ce ne sono, solo ammiccamenti e sondaggi da parte di diversi club. In Italia Lapadula piace a Bologna e soprattutto Udinese, mentre all'estero si registrano gli interessi, per la verità piuttosto timidi, di Fulham e Besiktas.



Nonostante la volontà del giocatore sia quella di restare a Genoa, in caso di offerta superiore ai 10 milioni di euro, cifra che permetterebbe a Preziosi di non incorrere in minusvalenze, il futuro di Lapadula potrebbe essere altrove.