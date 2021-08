Il Genoa fa sul serio per Alessandro Vogliacco.



Il 22enne difensore del Pordenone e dell'Under 21 azzurra è considerato dalle parti di Pegli il colpo finale per dare un assetto definitivo alla retroguardia del Grifone. Dopo l'arrivo dall'Inter del belga Zinho Vanheusden, il collega pugliese sarebbe la tessera finale per completare il mosaico rossoblù nel reparto arretrato.



Il Genoa da giorni ne sta parlando con il Pordenone nel tentativo di trovare la soluzione che soddisfi entrambe le parti. Una di queste prevede lo scambio di prestiti, con Vogliacco destinato ai rossoblù e il giovane Federico Valietti.