No a Lammers, sì a Nzola. A meno di 40 ore dalla chiusura del calciomercato estivo il Genoa sembra cambiare repentinamente i propri obiettivi per l'attacco.



Infastidita dai perenni tentennamenti del centravanti olandese dell'Atalanta, inseguito praticamente per tutta l'estate, la società rossoblù ha deciso di abbandonare definitivamente quella pista per fiondarsi sul 27enne angolano in uscita dallo Spezia. Sarà quindi l'ex Trapani a ricoprire i panni di vice Caicedo nell'organico di Davide Ballardini.



Un acquisto che di fatto dà il via libera anche alla cessione di Mattia Destro, destinato a vestire propria la maglia degli aquilotti levantini. Assieme al centravanti marchigiano in riva al Golfo dei Poeti dovrebbe inoltre approdare anche Kevin Agudelo, reduce da una stagione di prestito proprio allo Spezia.