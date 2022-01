Il passaggio a sorpresa di Kris Piatek alla Fiorentina complica i piani del Genoa che dell'attaccante polacco aveva intenzione di fare il punto di forza del proprio attacco.



La missione rinnovamento, tuttavia, non si ferma e Johaness Spors e soci sono già al lavoro per regalare a mister Shevchenko un'altra prima punta di valore. L'obiettivo dei dirigenti rossoblù si sarebbe ora spostato sull'attaccante norvegese d'origine kosovare Veton Berisha.



27 anni, fratello dell'ex centrocampista della Lazio Valon, Berisha vanta sette presenze e un gol nella nazionale scandinava. Dopo aver militato in passato in Germania, nel ​Greuther Fürth, e in Austria, tra le fila del Rapid Vienna, da un paio di stagioni è tornato in patria vestendo prima la maglia del Brann poi quella del Viking, che indossa attualmente e con la quale ha segnato 22 reti nelle ultime 28 gare. Il suo procuratore è Jim Solbakken, lo stesso del neo-rossoblù Leo Ostigard. Motivo in più per aumentare le possibilità di vederlo presto protagonista al Grifone.



Lo scrive il Secolo XIX.