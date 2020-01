Fuochi d’artificio per il Genoa, che sta chiudendo diversi colpi a tre giorni dalla chiusura del mercato. Dopo l’arrivo di Iago Falque, la società di Preziosi ha messo le mani su Juan Manuel Iturbe: l’ex Torino, Roma e Hellas Verona domani arriverà in Italia e venerdì mattina sosterrà le visite mediche di rito. Accordo totale tra il Grifone e il Pumas, club messicano proprietario del cartellino del classe ’93, che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al raggiungimento di un preciso numero di presenze, a circa 4 milioni di euro. Questo è quanto riporta Sky Sport.