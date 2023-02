Nel corso di un intervento su TikTok, l'agente di Mimmo Criscito, Andrea D'Amico, ha parlato dei motivi che hanno spinto il difensore partenopeo a far ritorno al Genoa nel corso dell'ultimo mercato invernale: "Per Mimmo il richiamo di Genova è qualcosa che va oltre l’interesse economico del contratto. Quando ai primi di novembre il campionato di MLS è finito la sua intenzione era di ritirarsi. Poi però il Genoa ha cambiato allenatore, è arrivato Alberto Gilardino e lui ha detto che pur di tornare avrebbe accettato il minimo sindacale. La sua non è stata una scelta economica, è stata una scelta di cuore".



D'Amico è tornato anche sul precedente addio di Criscito al Grifone e il conseguente passaggio al Toronto: "L’anno scorso ha avuto un periodo in cui è stato infortunato e con Blessin non c’era una grande chimica. Purtroppo per il Genoa la stagione è andata male. Io sono riuscito a trovargli un’alternativa di qualità dove lui ha fatto bene per i mesi che c’è stato ed è stato anche molto bene con la sua famiglia".



D’Amico sottolinea l’amore di Mimmo per i colori rossoblù e per la Superba: «Però