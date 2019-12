Da quattro giorni ormai la dirigenza del Genoa sta lavorando per trovare il sostituto di Thiago Motta, ancora ufficialmente allenatore del Grifone ma in procinto di essere sollevato dall'incarico.



Tra i tanti i nomi che circolano )Ballardini, Nicola, Andreazzoli, Lopez) da qualche ora è spuntato anche quello di una vecchia conoscenza del nostro calcio: Sven Goran Eriksson.



L'allenatore svedese con il suo staff manageriale, vorrebbe tornate in Italia dopo molti anni e sta valutando concretamente la possibilità di sedersi sulla panchina dei grifoni per provare l'ennesimo "miracolo" sportivo. "La situazione non appare così facile come sembra - fa sapere il suo agente Alessio Sundas - ma si sta lavorando affinchè il tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile".



Pur di tornare in Serie A Eriksson disposto tagliarsi e sensibilmente lo stipendio, purché siano garantiti i giusti emolumenti ai suoi fidati collaboratori.