Christian Kouamè chiude al porta al Napoli e anche a tutte le altre possibili destinazioni di mercato. Almeno per il momento.



Ad affermare come il pensiero del giovane attaccante ivoriano sia rivolto esclusivamente al Genoa è il procuratore dell'ex punta del Cittadella, Michelangelo Minieri: "Lui pensa soltanto a dare tutto in allenamento e in partita. E' il suo unico pensiero - ha dichiarato l'agente a Tuttonapoli.net - Sono contento per lui, è stato bravo a farsi trovare pronto. S'è immediatamente calato nella realtà genovese, facendo bene fin da subito in questa nuova categoria. E' riuscito a imporsi nel giro di pochissimo tempo, questa è una sua grande qualità. E' un ragazzo umile, vuole lavorare continuamente e migliorarsi giorno dopo giorno. E' un elemento serissimo, questo impatto con la A a dir la verità non mi meraviglia più di tanto".