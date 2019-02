Prima di approdare al Milan qualche settimana fa Kris Piatek è stato un serio obiettivo di mercato del Real Madrid.



La dirigenza dei blancos avrebbe Infatti pensato Allora attaccante del Genoa per rinforzare il proprio reparto offensivo salvo poi non affondare il colpo su di lui. A rivelarlo è stato l'agente del calciatore, Michael Probierz, alla Gazzetta dello Sport: " Penso che i dirigenti del Real in questo momento rimpiangono di non avere combattuto abbastanza per comprarlo nel mercato di gennaio. Ci hanno pensato sul serio ma il Milan l'ha voluto di più".