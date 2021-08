Kevin Agudelo potrebbe riprendere la via di La Spezia. Rientrato al Genoa dopo l'anno in prestito in riva al Golfo dei Poeti, il colombiano è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del neo-tecnico aquilotto Thiago Motta che già lo ebbe alle sue dipendenze ai tempi delle comune militanza in rossoblù.



Secondo quanto riporta Sky Sport le due società avrebbero già trovato un accordo di massima, anche se manca ancora quello totale. Il Grifone infatti vorrebbe cedere il giocatore soltanto con la formula del prestito oneroso per due stagioni con diritto di riscatto da parte dei levantini.