I tifosi del Genoa sono ancora in attesa di vederlo all'opera e di scoprire se davvero i molti complimenti che circolano attorno al neo-acquisto Alan Matturro siano o meno meritati.



Nel frattempo a garantire per il difensore uruguaiano strappato alla corte dell'Inter è un suo illustre connazionale che i colori del Grifone li conosce molto bene: "E' un ragazzo di 18 anni con la testa di un uomo di 30 - assicura in un'intervista al Secolo XIX l'ex attaccante rossoblù Pato Aguilera - E' concentrato sul calcio e ha grandi qualità. Il Genoa lo seguiva da almeno 6 o 7 mesi, lo hanno studiato e quindi penso che saprà gestirlo al meglio. Per me ha fatto un grande affare".