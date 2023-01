Malgrado un campionato di Serie B disputato non certo da protagonista, a Pablo Galdames gli estimatori non sembrano mancare.



Il centrocampista cileno del Genoa sarebbe infatti entrato nel mirino dell'Universidad Catolica, club di Santiago che secondo i media locali vorrebbe provare a riportare il 26enne in patria già in questa finestra di mercato.



Su Galdames, tuttavia, è presente da tempo anche l'attenzione degli spagnoli del Rayo Vallecano che a più riprese hanno mostrato interesse per il mediano sudamericano.