A quasi trent'anni di distanza dal suo addio al Genoa Carlos Aguilera dichiara di provare ancora un fortissimo sentimento per i colori rossoblù: "Sono tifoso del Penarol in Uruguay - ha dichiarato Pato alla Gazzetta dello Sport - dell’Italia ricordo con affetto i successi e la Coppa Italia vinta col Torino, ma il Genoa occupa una parte importante del mio cuore".



L'ex attaccante uruguaiano ha poi parlato anche del Grifone attuale, spendendo parole di particolare stima nei confronti di Davide Nicola: "Anche se non sono riuscito a vedere tutte le partite prima dello stop del campionato posso dire che dopo l’ultimo cambio di allenatore, con Nicola in panchina, questo Genoa è cresciuto parecchio".