Tre reti realizzate, di cui soltanto una su azione, negli ultimi cinque incontri. E' il magro bottino collezionato dal Genoa nell'ultimo mese di campionato. Una crisi realizzativa che ha avuto pesanti ripercussioni sulla classifica del Grifone, portando Aurelio Andreazzoli sull'orlo di un esonero scampato per un soffio ma non ancora del tutto scongiurato.



Per cercare di rialzarsi e puntellare al contempo anche la propria posizione in panchina, il tecnico toscano sta pensando a nuovi accorgimenti offensivi da mettere in pratica fin dalla gara di domenica prossima a Parma. In terra emiliana Andreazzoli potrebbe proporre uno schieramento un po' più sbilanciato in avanti, che preveda dietro alle due punte un trequartista vero e non uno mascherato come avvenuto nelle ultime uscite quando il ruolo è stavo interpretato dal mediano Lerager. Con Saponara squalificato il candidato numero uno ad agire tra le linee sembra essere Goran Pandev, fin qui utilizzato con il contagocce al Genoa ma apparso in grande spolvero nei giorni scorsi con la maglia della sua nazionale.



Proprio il macedone potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa dei rossoblù, obbligati ad uscire dal Tardini con almeno un punto in tasca.