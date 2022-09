Sospiro di sollievo per Alexander Blessin e il suo Genoa.



Per la trasferta di domani in casa della Spal il tecnico tedesco potrà contare il regolamento su Kelvin Yeboah. L'attaccante italo-ghanese era uscito malconcio dall'allenamento di mercoledì, dopo aver ricevuto un pestone fortuito da un compagno. Ieri però l'ex Sturm Graz ha partecipato alla sessione di lavoro senza accusare alcun problema.



Yeboah sarà dunque presente domani al Mazza anche se , quasi certamente, comincerà la gara dalla panchina. Lo scrive Il Secolo XIX