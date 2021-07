Un'amichevole di extra lusso potrebbe nobilitare l'estate del Genoa.

I dirigenti del club più antico d'Italia sarebbero infatti in contatto con i colleghi del Paris Saint-Germain per organizzare un'esibizione precampionato tra le due formazioni in data e luogo ancora da stabilire.



Malgrado la mancanza di punti o trofei in palio, l'appuntamento rappresenterebbe un evento di grande rilevanza e prestigio per la società rossoblù che si troverebbe al cospetto di una delle squadre più forti ed importanti del mondo.



La notizia viene riportata questa mattina dal Secolo XIX.