Eldor Shomurodov potrebbe fare da apripista per l'arrivo al Genoa di un altro calciatore uzbeko.



L'attaccante prelevato dal Rostov lo scorso settembre potrebbe infatti essere presto raggiunto in Liguria dal giovane connazionale Ibrahimkhalil Yuldoshev, terzino sinistro di 20 anni militante nel Pakhtakor, club campione in carica del paese centrasiatico.



Secondo quanto riferisce Primocanale, Yuldoshev verrebbe prelevato dal Grifone per poi essere girato temporaneamente in prestito agli svizzeri del Sion.