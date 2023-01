Ultime ore di calciomercato febbrili prima che il gong ponga fine alle trattative.

Tra le società più attive c'è sicuramente il Genoa che nella giornata odierna potrebbe chiudere uno scambio con il Verona.



I rossoblù avrebbero chiesto agli scaligeri informazioni su Kevin Lasagna, accentando l'attaccante come contropartita per il trasferimento in Veneto di Adrian Semper.



Un'operazione che, qualora andasse a buon fine, costringerebbe però il Grifone a cercare anche un nuovo portiere.