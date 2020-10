Non finisce l'incubo Covid per il Genoa. Ci sono tre nuovi giocatori positivi, dopo Petar Brlek e Miha Zajc di ieri. L’ultimo giro di tamponi ha quindi fatto emergere tre nuovi giocatori positivi, come si legge nel comunicato ufficiale diramato oggi dal Genoa: “Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”.









22 POSITIVI IN TOTALE - La partita contro il Torino è già stata rinviata. Ma l’allarme Covid in casa Genoa rimane, i positivi tra giocatori e staff ora sono 22: di questi, 17 sono calciatori. Questo l’elenco aggiornato: Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schöne, Behrami, Zappacosta, Destro, Brlek, Zajc, Biraschi, Criscito e Males. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì.