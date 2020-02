Altro cambio di portieri per il Genoa. Dopo aver ripreso Perin dalla Juventus e ceduto Radu al Parma via Inter, il club del presidente Preziosi si appresta a ingaggiare dalla lista svincolati Salvador Ichazo. Il 28enne uruguaiano ex Torino è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col Genoa. Pronto a cedere il brasiliano Jandrei in prestito all'Atletico Paranaense fino a dicembre 2020.