Ottavo colpo in entrata per il Genoa che a poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato regala a mister Blessin anche Albert Gudmundsson.



Attaccante esterno, islandese, classe 1997, con una lunga esperienza nel campionato olandese con le maglie di Heerenveen, PSV Eindhoven e AZ Alkmaar, Gudmundsson è stato prelevato a titolo definitivo proprio da questi ultimi per una cifra di poco superiore al milione di euro.