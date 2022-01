Dopo essersi assicurato le prestazioni di Silvan Hefti a inizio mese il Genoa potrebbe portare in Liguria un altro giocatore dello Young Boys.



Questa volta a finire nel mirino di Johannes Spors e soci è però un attaccante e più precisamente il 28enne franco-camerunense Jean-Pierre Nsame.



Il giocatore è da tempo seguito anche dalla Salernitana e per lasciarlo partire il club di Berna chiede non meno di 7 milioni di euro.