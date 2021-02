Risollevata la classifica, con i 14 punti incassati nelle ultime sette gare, e puntellata la rosa con gli innesti di Kevin Strootman e Jerome Onguene, Davide Ballardini ha un altro motivo per sorridere.



L'infermeria del suo Genoa si sta infatti lentamente svuotando dai tanti ospiti che l'hanno affollata nelle ultime settimane. Dopo i rientri di Luca Pellegrini e Cristian Zapata, tornati a lavorare in gruppo già da diversi giorni, oggi è toccato al lungodegente Francesco Cassata riprendere confidenza con un campo che di fatto ha visto solamente per mezzora negli ultimi sette mesi.



Il centrocampista spezzino sembra finalmente aver archiviato i continui guai muscolari che dallo scorso luglio non gli hanno più concesso pace. Il suo reintegro in squadra procederà ovviamente per gradi e non avverrà prima di almeno un paio di settimane. Ma nel frattempo lo staff sanitario rossoblù si potrà concedere un po' di riposo dal momento che l'unico paziente resta al momento Davide Biraschi, ancora alle prese con i postumi della frattura alla spalla rimediata a il 22 novembre ad Udine.