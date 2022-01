Nadiem Amiri è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Il venticinquenne centrocampista tedesco ha infatti raggiunto l'accordo con il Grifone che lo preleverà dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza dei rossoblù. Un'eventualità che porterebbe nelle casse della società tedesca circa 9 milioni di euro.



Il giocatore, che è appena guarito dal Covid, dovrebbe arrivare a Genova per sostenere le visite mediche nei primi giorni della prossima settimana.



Lo scrive questa mattina Il Secolo XIX.