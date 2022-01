Fumata bianca per il passaggio di Naidem Amiri al Genoa.



Dopo giorni di tentennamenti il Bayer Leverkusen ha finalmente dato il via libera per la partenza del centrocampista 24enne verso la Liguria.



Amiri, che arriverà in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, è atteso a Genova per questa sera per poi sottoporsi domani mattina al rituale delle visite mediche.