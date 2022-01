Naidem Amiri e il Genoa saranno presto sposi. L'ufficialità di un matrimonio che almeno da un paio di settimane sembra sul punto di celebrarsi ancora non c'è ma a far capire quanto manchi poco alla sua concretizzazione ci ha pensato quest'oggi l'allenatore rossoblù Alexander Blessin.



Nel corso di un'intervista rilasciata in patria a Stuttgarter Nachrichten, il tecnico tedesco ha parlato anche delle difficoltà legate alla sua non conoscenza dell'italiano, confermando indirettamente il prossimo sbarco a Pegli del centrocampista del Bayer Leverkusen: ​"Al momento - ha rivelato Blessin - la comunicazione con la squadra e con i media è principalmente in inglese, con un interprete. In più avrò tre giocatori in rosa, il nazionale tedesco Nadiem Amiri, lo svizzero Silvan Hefti e Kelvin Yeboah, che ha giocato quattro anni in Austria, che mi capiscono se devo spiegare qualcosa in tedesco".



Molto più di un indizio, quindi, circa l'ormai imminente arrivo del 24enne d'origine afghana, che già nelle prossime ore potrebbe arrivare a Genova.



Tornando sulla questione linguistica, Blessin ha poi aggiunto: "Voglio imparare l’italiano il più velocemente possibile. È una bella lingua e posso già utilizzare qualcosa del mio francese studiato a scuola”.