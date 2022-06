Saranno diversi i giocatori del Genoa che nel corso dell'estate faranno rientro alla casa madre rossoblù dopo aver affrontato un periodo più o meno lungo di prestito.



Alcuni lo faranno soltanto temporaneamente, altri invece resteranno a disposizione di herr Blessin. Tra coloro che dovrebbero rientrare nel secondo elenco ci sarà quasi certamente anche Davide Biraschi.



Il difensore romano aveva salutato Pegli lo scorso gennaio per accasarsi al Karagümrük, in Turchia, contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento dell'ottimo ottavo posto finale del piccolo club di Istanbul. Ora però la sua avventura in riva al Bosforo appare giunta ai titoli di coda. Anche perché il 28enne, che in rossoblù vanta oltre 120 presenze ed ha un contratto in scadenza a giugno 2024, non ha mai nascosto la sua intenzioni di tornare a difendere quei colori indossati fin dall'estate 2016.