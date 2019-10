Il debutto assoluto di Thiago Motta alla guida di un club ha suscitato parecchio interesse non solo in Italia.



La gara tra Genoa e Brescia, la prima che ha visto l'ex centrocampista su una panchina di Serie A, è stata infatti seguita in prima persona dalla tribuna stampa del Ferraris anche da alcuni giornalisti francesi, evidentemente incuriositi dall'operato del vecchio allenatore dell'Under 19 del Paris Saint Germain. Lo riferisce questa mattina l'edizione genovese de La Repubblica.