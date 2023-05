Una gradita presenza è comparsa oggi sul prato verde di Marassi poco prima del fischio d'inizio di Genoa-Ascoli.



Il grande ex rossoblù Goran Pandev è sceso per qualche minuto sul terreno di gioco per salutare il suo vecchio pubblico, andando a ricevere l'applauso e l'ovazione della Gradinata Nord, il cuore pulsante del tifo genoano.



Con la maglia del club più antico d'Italia il macedone ha disputato sei stagioni e mezza, collezionando 187 presenze condite da 32 gol.