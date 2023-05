33.205: è la capienza attuale della stadio Luigi Ferraris. Una cifra che domani pomeriggio potrebbe coincidere con gli spettatori che assisteranno dal vivo alla sfida tra Genoa e Ascoli, facendo registrare il primo 'tutto esaurito' dell'impianto di Marassi da 15 anni a questa parte.



L'ultima volta che tutti i posti disponibili nello stadio genovese furono occupati fu infatti il 10 giugno 2007, giorno in cui le tifoseria di Genoa e Napoli festeggiarono assieme il ritorno in Serie A delle rispettive compagini. Come ricorda stamane Il Secolo XIX, tuttavia, allora almeno un terzo del Ferraris venne occupato dai sostenitori della squadra ospite, circostanza che non si ripeterà domani. La tifoseria organizzata dell'Ascoli ha infatti già annunciato di voler disertare, in segno di protesta contro le politiche governative sulle trasferte, la gara di Genova, lasciando di fatto ai padroni di casa la possibilità di colorare totalmente di rossoblù ogni singolo spazio dell'impianto più antico d'Italia.



Un'opportunità che i genoani stanno cogliendo al volo, spinti anche dalla speranza che quella di domani possa essere per loro la giornata che certifica il ritorno in A. Esattamente come avvenne 15 anni fa in occasione dell'ultimo sold-out del Ferraris.