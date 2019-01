Tra i tanti giocatori che nelle prossime settimane potrebbero salutare il Genoa c'è anche Nicolas Spolli.



Titolare inamovibile al centro della Difesa Rossoblu nella passata stagione, quest'anno l'esperto centrale argentino non ha trovato la stessa continuità di rendimento, finendo per essere scavalcato dal giovane connazionale Cristian Romero. Con l'esplosione dell'ex belgrano, Spolli non ha più trovato spazio nell'undici titolare motivo per cui starebbe meditando di cambiare aria già prima del termine di questo campionato.



Sulle tracce del 35enne ex di Roma e Catania ci sarebbe il Brescia Che punterebbe forte su di lui per tentare il ritorno in Serie A. Mister Prandelli tuttavia non sarebbe totalmente convinto dell'idea di privarsi di un elemento utile ed esperto all'interno del proprio spogliatoio.