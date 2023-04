Un nuovo direttore sportivo potrebbe muovere le fila del prossimo mercato del Genoa.



Il club rossoblù, deciso a cambiare ruolo all'attuale ds Marco Ottolini mantenendolo in organico ma affidandogli compiti differenti, starebbe monitorando i profili giusti per sostituire l'ex dirigente della Juventus. Secondo quanto riportato stamane sia Tuttosport che l'edizione ligure di Repubblica, i nomi in pole position sarebbero due, entrambi attualmente liberi da impegni contrattuali. Il ballottaggio vede da una parte Gianluca Petrachi, un lungo passato al Torino e un'esperienza non felicissima alla Roma alle spalle, e dall'altra Mauro Meluso, vecchia conoscenza di Lecce e Spezia. Proprio quest'ultimo sarebbe leggermente in vantaggio sul collega.



Ad esprimere un parere decisivo sarà il general manager rossoblù Johannes Spors.