La notizia, nell'aria ormai da diverse settimane, sta per diventare ufficiale.



La 777 Partners, holding statunitense che da un anno e mezzo è proprietaria anche del Genoa, sta per concretizzare l'acquisto di un nuovo club calcistico. Secondo quando rimbalza dall'Inghilterra, infatti, il gruppo capitanato da Stevan Pasko e Josh Wander, avrebbe raggiunto l'accordo per prelevare il pacchetto di maggioranza della società di Liverpool dalle mani del miliardario anglo-iraniano Farhad Moshiri



Per la società con base a Miami si tratterebbe del settimo club di proprietà in altrettanti paesi. Attualmente la 777, oltre al Genoa, detiene infatti il Red Star in Francia, lo Standard Liegi in Belgio, l'Hertha Berlino in Germania, il Melbourne Victory in Australia e il Vasco da Gama in Brasile. La holding, inoltre, possiede una partecipazione minoritaria all'interno del Siviglia, in Spagna. Della galassia fa infine parte anche la squadra di basket dei London Lions, che giocano nella British Basketball League, la massima divisione cestistica del Regno Unito.