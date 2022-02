L'attesa per il debutto dal primo minuto di Naidem Amiri con la maglia del Genoa potrebbe proseguire ancora.



Come spiega questa mattina Il Secolo XIX, il centrocampista tedesco reduce dall'intossicazione alimentare che gli ha impedito di scendere in campo domenica scorsa contro la Salernitana, non avrebbe ancora del tutto recuperato la piena condizione fisica.



Nei giorni scorsi, infatti, l'ex Bayer si è diviso tra palestra e campo, lavorando spesso in disparte rispetto ai compagni. Una situazione che ne mette in bilico la presenza domenica contro il Venezia.