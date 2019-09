Il futuro di Aurelio Andreazzoli resta un'incognita. L'ipotesi di un esonero dalla panchina del Genoa è un fantasma che continua ad aleggiare sulla sua testa anche se più le ore scorrono e più la sua permanenza almeno fino a sabato prossimo sulla panchina rossoblù assume concretezza.



In attesa di capire quale sarà il suo destino, dipendente unicamente dalla volontà del presidente Enrico Preziosi, questa mattina l'allenatore massese si è recato regolarmente a Pegli per dirigere la prima sessione di allenamento della settimana. Al prossimo impegno di campionato, quello di sabato sera contro il Milan, mancano del resto solo cinque giorni e se lo si vuole preparare al meglio non si può perdere tempo.



Probabile dunque che dopo il sondaggio fatto nei giorni scorsi con Rino Gattuso, la dirigenza rossoblù abbia deciso di concedere un'ulteriore occasione all'ex tecnico di Roma ed Empoli che, a questo punto, si giocherà il tutto per tutto nella sfida con i rossoneri.