Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa, è pronto ad affrontare la sua ex squadra, la Roma, nella prima uscita in campionato: "Veniamo da 12 sconfitte consecutive contro la Roma fuori casa. I numeri a volte sono impietosi ma a volte anche amici. Quindi andiamo ad affrontare una gara senza nessun carico particolare rispetto al passato. Ho tanti amici a Roma. Ho vissuto una decina d'anni della mia vita fra tanti amici. Quindi vado ad essere ospitato da una squadra che mi ha dato tanto. Faccio volentieri ritorno ma chiaramente ho degli obblighi e spero di dare loro un dispiacere".



Sul mercato: “Col presidente abbiamo avuto sempre un rapporto chiaro. E' chiaro che c'è un allenatore che non gradisce che il proprio gruppo di giocatori venga migliorato. La società va in quella direzione. Ci siamo dati però delle regole da seguire: io non voglio un gruppo di 28 ma un gruppo fatto di due calciatori per ruolo”.



Sulla formazione: “Abbiamo avuto Criscito con uno stato febbrile ieri, ma ora sta bene e lavora con i compagni”.