In vista del match casalingo contro la Fiorentina, l’allenatore del Genoa Andreazzoli ha parlato oggi in conferenza stampa: “Siamo felici naturalmente di giocare davanti al nostro pubblico. L'altro ieri siamo andati a vedere lo stadio, è sotto restauro ma il terreno è buono. La gradinata per ora era vuota però ci aspettiamo di vedere un bello spettacolo ma più che altro io mi aspetto, e chiederò ai miei ragazzi, di essere all'altezza delle aspettative. Credo che non farò fatica a chiedere loro il massimo che abbiamo in questo momento”.



CAMBI DI FORMAZIONE - “Intanto abbiamo con noi Agudelo e Pajac che erano squalificati. Oggi facciamo allenamento con Saponara per vedere quale sarà la sua condizione, anche se è deficitaria. Noi anteponiamo sempre la salute dei calciatori a tutto il resto".



MERCATO - “Io credo che far finire il mercato otto giorni dall'inizio del campionato non sia una bella pensata. Non credo sia bene per i calciatori e per gli addetti ai lavori. Se è fatto così penso che a qualcuno converrà ma non mi vede favorevole".



TIFO - “Io non mi aspetto niente dal pubblico e non chiedo niente a loro. Chiedo alla squadra che diano qualcosa al pubblico, e lo pretendo. Io sono dentro Villa Rostan da mattina a sera. Ho incontrato una famiglia al ristorante e li ho ringraziati dicendo loro che per ora non ho fatto niente. Spero di essere all'altezza di questi complimenti. Ieri sera ad un semaforo ho incontrato un signore con lo scooter e mi ha detto che ha fiducia in me. Spero di ripagarla questa fiducia”.



FIORENTINA - “Contro il Napoli avevo i riferimenti. Non sono tanto i riferimenti singoli che cambiano le situazioni, ma sono le intenzioni. Quella che ho visto è una squadra che aveva grosse intenzioni, di mettercela tutta per superare il Napoli non per non subire. Sono stati arrembanti, poi gli episodi li abbiamo visti tutti. Ma è sempre stata in campo e ha combattuto per vincere".



ATTACCO - “Pinamonti e Kouamé? Il discorso non vale solo per loro ma per tutti i reparti. Come già detto tante volte, chi è nella fase di finalizzazione deve avere più qualità. I ragazzi però hanno già dimostrato di avere le idee più chiare. Poi ci sono i dettagli, i tempi, fare le scelte giuste. Il fatto che due attaccanti giovani abbiano trovato il gol è una buona cosa. Non metterei però solo loro due ma tutti quelli che giocano. Il difficile viene ora, non quanto fatto fino ora che è come sbozzare un blocco di marmo, ora bisogna dare le sembianze e raffinare tutto. Vedremo se saremo capaci di farlo".