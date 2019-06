In attesa che il tanto sospirato faccia a faccia tra Enrico preziosi e Cesare Prandelli si concretizzi, arriva un importante indizio per capire quale sarà il futuro della panchina del Genoa.



Seppur l'ex commissario tecnico resti ancora, contratto alla mano, l'allenatore ufficiale dei rossoblù la società ha deciso di voltare pagina trovando l'accordo con Aurelio Andreazzoli. Il tecnico toscano, reduce da una salvezza soltanto sfiorata con l'Empoli, ha firmato nei giorni scorsi un pre-contratto con il Genoa che prevede la sua permanenza a Pegli per le prossime due stagioni. Il suo stipendio annuo sarà di 700 mila euro netti.



Si chiude quindi dopo solo sei mesi la non felice esperienza di Prandelli alla guida del club più antico d'Italia. Per l'ufficialità, tuttavia, bisognerà pazientare ancora qualche giorno.