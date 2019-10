Probabilmente più per necessità che per convinzione Enrico Preziosi sembra orientato a confermare la propria fiducia ad Aurelio Andreazzoli.



Dopo tre lunghi giorni di riflessioni e i tentativi andati a vuoto per portare sulla panchina del Genoa prima Gennaro Gattuso e poi Stefano Pioli, ora la società rossoblù pare intenzionata a rinnovare la propria fiducia al tecnico di Massa.



Dovrebbe essere proprio l'ex Empoli a guidare quest'oggi la ripresa degli allenamenti in quel di Pegli , cominciando la lunga preparazione in vista della sfida di Parma del prossimo 20 ottobre. Una gara che per Andreazzoli diverrebbe a questo punto davvero la prova d'appello definitiva. In caso di ulteriore passo falso contro i ducali l'esonero appena sventato diverrebbe impossibile da evitare.