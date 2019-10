Se la gara contro il Milan doveva servire per chiarire una volta per tutte il futuro di Andreazzoli e del Genoa ha finito viceversa per complicare ulteriormente un quadro già confuso. Che ne sarà dell'allenatore toscano dopo l'ennesimo passo falso stagionale? Ottenere una risposta appare meno semplice di quanto non sembri



Sulla carta, guardando il risultato, per il tecnico di Massa la prova d'appello è stata fallita. Il quarto KO negli ultimi 5 incontri e lo scivolamento al penultimo posto in classifica sarebbero motivi più che sufficienti per far perdere definitivamente la pazienza ad Enrico Preziosi, uno capace di cacciare allenatori per molto meno. Ballardini docet. Eppure l'1-2 incassato contro i rossoneri potrebbe paradossalmente regalare ancora un po' di fiato a Mastro Aurelio.