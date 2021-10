Il rinvio con una vittoria che ha un solo precedente in campionato e che in casa non è ancora arrivata in questa stagione non è l'unica brutta notizia che la gara con il Venezia lascia in dote al Genoa. Tra i pensieri che affollano la mente di Davide Ballardini ci sono anche le condizioni fisiche del suo bomber, Mattia Destro.



Il centravanti ascolano, autore fin qui di sei reti in otto presenze, ha dovuto abbandonare il campo all'undicesimo minuto della ripresa, interrompendo un'azione d'attacco che lo vedeva protagonista. Destro dopo aver raggiunto il pallone con uno scatto sulla trequarti avversaria si è improvvisamente fermato, buttando la sfera volontariamente fuori dal rettangolo di gioco e toccandosi la coscia. Il giocatore ha quindi chiesto immediatamente il cambio, lasciando intendere di essere rimasto vittima di un problema muscolare.



Le condizioni del giocatore verranno valutate nelle prossime ore ma già il fatto che lo scorso 2 ottobre Destro abbia dovuto saltare la gara con la Salernitana per un fastidio simile non può lasciare tranquillo un ambiente già turbolento qual è attualmente quello rossoblù.