La fine del 2023 porta in dote tre graditi regali per i tifosi del Genoa. Nei prossimi giorni, infatti, tre nuovi negozi rossoblù saranno aperti in altrettanti luoghi della provincia genovese.



Il primo verrà inaugurato domani pomeriggio al numero 48 di via Vittorio Veneto a Chiavari, nel cuore della cittadina del Tigullio. A promuovere l'evento saranno presenti anche tre calciatori della prima squadra, Ruslan Malinovskyi, Josep Martinez e Alessandro Vogliacco, che si metteranno saranno a disposizione dei tifosi per firmare autografi e scattare foto con loro.



Nell’occasione sarà lanciata la linea supporter essential, costituita da abbigliamento per donna e uomo. Solo per la giornata di domani, martedì 28 novembre, le maglie dei tre giocatori presenti offriranno la personalizzazione gratuita. Saranno inoltre disponibili le maglie della prima e seconda divisa, oltre a un’ampia campionatura del merchandise.



La cerimonia prenderà il via già alle 15. Dalle 17 scatterà il programma di intrattenimento, mentre l'arrivo dei calciatori è previsto attorno alle 18.