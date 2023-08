Un altro volto nuovo starebbe per fare la propria comparsa in casa Genoa.



Nelle prossime ore Alberto Gilardino potrebbe infatti abbracciare l'uomo destinato a dare un volto definitivo al proprio centrocampo, chiudendo contestualmente le operazioni in mediana. Almeno quelle in entrata.



In Turchia, dove da giorni si vocifera di un forte interesse del Grifone per Miguel Crespo, sono certi che la trattativa tra il club più antico d'Italia e il 26enne nato a Lione ma di passaporto portoghese sia ormai ai dettagli. Il giocatore, che dal 2021 veste la maglia del Fenerbahce, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024, proprio nel tentativo di convincere i suoi tanti estimatori a portarlo lontano dal Bosforo.



In passato il profilo di questo giocatore abile a giocare sia da regista che alle spalle delle punte era stato sondato anche da Inter e Napoli, senza però che i due club affondassero mai il colpo. Ora a portarlo in Italia ci potrebbe pensare il Genoa.