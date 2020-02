Da oggi Salvador Ichazo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa.



Il portiere uruguaiano, svincolatosi a giugno dopo essere stato per diverse stagioni tesserato con il Torino, è sbarcato ieri a Genova per sottoporsi alle visite mediche e oggi firmerà il contratto che lo legherà al Grifone fino al termine di questa stagione. Il ventottenne estremo difensore uruguaiano andrà a vestire i panni di terzo portiere coprendo le spalle sia a Mattia Perin che a Federico Marchetti e avrà la possibilità di guadagnarsi un'ulteriore stagione in rossoblu ridiscutendo la propria posizione a fine campionato.