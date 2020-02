Sbarcherà in Liguria domani l'ultimo acquisto del Genoa, Salvador Ichazo.



Il ventottenne portiere uruguaiano, attualmente svincolato, svolgerà nella giornata di domani le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà per i prossimi mesi alla società rossoblú.



Cresciuto in patria nel Danubio, uno dei club di Montevideo, Ichazo è approdato in Italia nel 2015, prelevato dal Torino che ne ha detenuto il cartellino fino allo scorso giugno. Complici anche un paio di prestiti al Bari e allo stesso Danubio, il prossimo terzo portiere del grifone la maglia granata l'ha però indossata ufficialmente in appena 11 occasioni.