La mancata promozione in Serie A del Palermo rischia di scatenare una vera e propria caccia di mercato nei confronti dei giocatori rosanero.



Tra i club più attenti ai vari tesserati siciliani c'è anche il Genoa, il cui direttore generale Giorgio Perinetti si è recato spesso in prima persona negli ultimi tempi ad assistere alle gare della sua ex squadra.



Nel mirino dell'esperto dirigente ci sarebbero l'attaccante macedone Ilija Nestorovski e il trequartista brasiliano Igor Coronado ma anche il giovane centravanti Antonino La Gumina, vero protagonista del finale di stagione del Palermo.



Mettere le mani sul 22enne siciliano tuttavia non sarà affatto semplice. Il Genoa non è infatti l'unico club di Serie A ad aver messo gli occhi sul ragazzo, per il cui cartellino Maurizio Zamparini chiede non meno di 10 milioni di euro.